Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'da kendi tabiriyle “modern ve çağdaş” bir ailede hayata gözlerini açar. Kendisi Sultan II. Abdülhamid zamanında Saray Muhafız Kıtası Komutanı olan ama yeni devirde Ankara Hareketi'ne katılıp dört dönem CHP'de vekillik yapan "Debreli Rasim"in (Rasim Celâlettin Öztekin) torunudur. Zaten İsmi de ondan gelir...

GALATASARAY’DA BAŞLADI

Galatasaray Lisesi'nde okuyan genç Rasim’in tiyatroyla tanışması da orada olur. Bir oyunda, oyuncu bulunmayınca rol kendisine kalır; “Derler ya ‘kulis tozu yutma’, o tozu yuttuk” sözüyle anlattığı durumdan sonra kendisini tiyatro sahnelerinde bulur. İstanbul Üniversitesinde basın yayın okur ama gazetecilik yapmaz. Sahnenin tadını almıştır bir kere! Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro gibi yerlerde amatör olarak devam eden oyunculuk kariyeri, hayatının sonuna kadar sürecek bir maceraya dönüşür. Zira 1980 yılında Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular Topluluğuna katılarak profesyonel biri olur. Geleneksel üslupla ancak Batılı bir bakışla oyunlar sergileyen, hatta bu sebeple eleştirilen Şensoy'un yıllarca yanında yer alır. “Şahları da Vururlar”, “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” ve “İstanbul’u Satıyorum” gibi oyunlarla adını duyuran Öztekin, kısa zamanda Münir Özkul, Erol Günaydın ve Tuncel Kurtiz gibi Türk tiyatrosunun usta isimleriyle aynı sahnede yer alma şansı yakalar. Röportajlarında anlattığı gibi haftada dokuz oyun oynadığı zamanlar olduysa da 80’lerin sonunda TV ve sinema dünyasına da adım atar.

YAN ROLLERDE AMA…

“Bir Günlük Aşk” ve “Kurt Kanunu” ilk rol aldığı sinema filmlerindendir. Bu arada televizyonlarda şov programları yapar, müzikal sahneler. Giderek televizyon dizilerinde kendine daha çok yer edinen Rasim Öztekin, genelde yan rollerdedir ama bazen karakterleri başroldekilerden daha unutulmazdır. Bu geleneksel tiyatrodan gelen kabiliyettir şüphesiz... “Geniş Aile”de Kuddusi, “Seksenler” dizisinde Fehmi olur. Usta oyuncu, bir dönem farklı gazetelerde de köşe yazarlığı yaparak okuduğu okulun hakkını yıllar sonra verir. “G.O.R.A.”, “Mandıra Filozofu” ve “Baba Parası” gibi gişelik sinema filmlerinde roller alan Öztekin, özellikle “G.O.R.A.” filmindeki “Bob Marley Faruk” isimli karakterle zihinlere kazınır. İlk eşi ve kızı Pelin Öztekin’in annesi Zeynep Aslıhan İsbay’dan ayrılan oyuncu, 2005 yılında ise Esra Kazancıbaşı’yla ikinci evliliğini yapar.

KAVUK YARAMADI

12 Mayıs 2016’da ise ustası Ferhan Şensoy, geleneksel tiyatro kavuğunu Öztekin’e devreder. Tecrübeli oyuncu, hayatı boyunca birçok organizasyonda mükâfat almıştır ama kavuk en kıymetli olandır. Ancak Hasan Efendi’den yadigâr o kavuk kendisine iyi gelmez, kalp problemleri artar. Nitekim Rasim Öztekin, sağlık problemlerini bahane ederek başındakini 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda Şevket Çoruh’a takar... Altı ay sonra da kalp kriziyle hayata veda eder...