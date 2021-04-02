Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff’un üstlendiği sergide sanatçı Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit & Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök'ün (SIFIR) eserleri yer alıyor. Küratör Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff, sergi ile ilgili “Bugün derin bir sessizliğe gömülmüş olan dünyamızda mevcut salgının gölgesi altında distopyanın neye benzediğini hep birlikte tecrübe ediyoruz. Hakikaten şu an bir distopyanın içinde miyiz? Sonuçta mevcut salgında da tecrübe etmek zorunda kaldığımız üzere yaşlı, güçsüz ve hasta kimselerin hayatları, onları kurtarmak için gereken zorlu önlemleri alacak kadar değerli görülmediğinde gerçek anlamda bir distopyayı yaşamış olmayacak mıydık?” değerlendirmelerinde bulunuyor.