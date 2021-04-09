Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçının 60 yıllık sanatını yansıtan retrospektif mahiyetindeki “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” adlı sergi, Pera Müzesinde görülebiliyor. Sanatçının yağlı boya, desen, baskı, seramik, halı, leporello ve film gibi çok farklı alanlarda imal ettiği çalışmaları, sergide bir araya geliyor. Simone Fattal’la birlikte serginin küratörlüğünü üstlenen Serhan Ada, “Etel’in tüm eseri bir şiirdir. Bildiğimiz şiir biçiminde, manzum olmayanlar da dâhil. Zaten tüm görsel eseri de renklerle yazılmış bir şiir değil mi?” diyor. Sergi, 8 Ağustos’a kadar Beyoğlu’ndaki müzede ziyaret edilebilecek.