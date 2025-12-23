Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti çıkışta açıklamalarda bulundu. Mithat Sancar, "Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun çalışma olduğunu gördük. Kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını öğrendik. Hedefimiz barışı hukukla güvence altına almak" dedi.

Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı binasında Bakan Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı yapılırken ziyaretin ardından DEM Parti heyeti gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KAPSAMLI HAZIRLIKLAR YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Önemli bir görüşme olduğunun altını çizen Sancar, "Gündemdeki sorunları ele aldık. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Bilgi aldık, önerilerimizi sunduk. 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü bir hale getirilmesini ele aldık. Süreç ile ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun çalışma olduğunu gördük. Kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını öğrendik. Hedefimiz barışı hukukla güvence altına almak. Görüşmeler devam edecek, bu süreci barışa, adalete götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır." dedi.

"BAKAN'A YAPICI TUTUMU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sancar'ın ardından konuşan Pervin Buldan ise "Bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında hasta, yaşlı tutuklulular da gündeme geldi. Bizlere gelen çok talep var, özellikle COVID infaz düzenlemesinde, onları da belirttik. Sayın Tunç'un yapıcı tutumu için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

