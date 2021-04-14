Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Nasıl koyverdik sonra kendimizi/ Görünce suyun dibinde / Boğulmuş beyaz kenti... Türk şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever’in işte bu mısralarının yer aldığı “Düş Suda” isimli şiiri, bir sergiye ilham kaynağı oldu... Borusan Contemporary’nin pandemi sebebiyle kapalı olan Perili Köşk’teki koleksiyon sergisi “Düş Suda”, sanal teknolojilerin sağladığı çeşitli imkânlar sayesinde sanatseverlere özel bir tecrübe sunuyor. Sanat mekânının internet sitesinden 360 derece sanal tur ile gezilebilen sergi, aynı zamanda Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşındı. Avrupa Yakası’nın Kuruçeşme-Emirgân hattında belirlenen rotada Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen “Düş Suda Sergi Rotası” mobil aplikasyonu aracılığıyla, 12 eser üç boyutlu olarak tecrübe edilebiliyor. Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan sergide; Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell, Marizio Nannucci ve Hans Kotter gibi güncel sanatın önemli isimlerinin eserleri yer alıyor.