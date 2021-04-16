Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 204 müze, 142 ören yeri ve bağlı 296 özel müze, 2019’da toplam 35 milyon 48 bin 417 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu yerler, salgının yaşandığı 2020’de ise 8 milyon 918 bin 950 kişi tarafından ziyaret edildi. Bakanlığın Sanal Müze platformu ise Nisan 2021 itibarıyla 12 milyon 529 bin 246 milyon defa ziyaret edildi. Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında yer aldı. Öte yandan Türkiye’de müze sayısını artırmak ve mevcut müzeleri yenilemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2002-2020 yılları arasında 161 müzenin teşhiri yenilendi, uluslararası ölçekte ses getiren 43 müze ilk defa ziyarete açıldı.