14 yıl sonra İstanbul'da: Limp Bizkit sahneye bomba gibi döndü!

14 yıl sonra İstanbul'da: Limp Bizkit sahneye bomba gibi döndü!

Alternatif metal müzik türü nu metalin efsane gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne aldı. Ataköy Marina Arena’daki konserde grup, “My Way”, “Nookie”, “Behind Blue Eyes” ve “Break Stuff” gibi hit şarkılarını seslendirdi.

Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra İstanbul'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluştu.

iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilen konserde grup, "My Way", "Nookie", "Behind Blue Eyes" ve "Break Stuff"un arasında olduğu popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkılara, dinleyiciler de eşlik etti. Konserde ayrıca grubun vokalisti Fred Durst, izleyicilerden birisini seçerek, birlikte "Full Nelson" parçasını söyledi.

14 yıl sonra İstanbul'da: Limp Bizkit sahneye bomba gibi döndü! - 1. Resim

Durst, konserde, "Bize bir daha İstanbul'a gidemeyeceğimizi söylemişlerdi ama buradayız. İstanbul'u çok sevdim. İnsanları ve yemekleri harika." ifadelerini kullandı. Yoğun ilginin olduğu konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

