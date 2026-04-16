Ünlü oyuncu Bihter Dinçel ile sahne tasarımcısı Barış Dinçel, 18 yıllık evliliklerini anlaşmalı boşanma yoluyla ve tek celsede görülen dava sonucunda resmen noktaladı. Davadaki detaylar ise dikkat çekti.

2008 yılında nikah masasına oturan Barış ve Bihter Dinçel’in, uzun yıllar boyunca “örnek evlilik” olarak gösterilen birlikteliği, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye taşınan süreçle sona erdi.

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV ekranlarında yayınlanan Geniş Aile dizisinde “Nazan” karakteriyle hafızalara kazınan Bihter Dinçel, kariyerinde farklı projelerle de adından söz ettirmişti.

Aynı zamanda “Avrupa Yakası” dizisinde oynadığı “Zeynep” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Dinçel’in boşanma haberi sevenlerini şaşırttı.

Bihter - Barış Dinçel

ORTAK VELAYET VE 25 BİN NAFAKA KARARI

Mahkeme sürecinde tarafların anlaşmalı olarak boşanması kararlaştırılırken, çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali’nin velayetinin ortak şekilde kullanılmasına hükmedildi. Ayrıca mahkeme, Barış Dinçel’in çocuğun bakım ve ihtiyaçları için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Çocukları Yağmur Ali ile birlikte

ESKİ EŞİNİN SOYADINI KULLANACAK

Boşanma davasında en çok dikkat çeken detaylardan biri ise soyadı kullanımı oldu. Yapılan anlaşma ve mahkeme kararı doğrultusunda Bihter Dinçel’in, boşanmanın ardından da eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceği öğrenildi.

