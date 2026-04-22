Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay’ın vefatının ardından yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Çağla Şıkel’in programına konuk olan Karatay, eşini kaybetmesinin ardından ağır bir stres dönemi geçirdiğini ve bu nedenle dişlerinin döküldüğünü açıkladı.

78 yaşında hayatını kaybeden Ali Başak Karatay ile uzun yıllar süren evliliğiyle tanınan Canan Karatay, daha önce de eşine duyduğu özlemi dile getirmişti. 47 yıllık evli ve bir çocuk sahibi olan Karatay ailesinin ilişkisi, çevresinde örnek bir evlilik olarak gösteriliyordu.

ALİ BAŞAK KARATAY VEFAT ETTİ Uzun süredir gördüğü tedavinin ardından geçtiğimiz yıl vefat eden Ali Başak Karatay, İstanbul’daki Moda Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilmişti.

“47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM” Cenazede taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etmişti.

ÇELENKTE DİKKAT ÇEKEN NOT Dr. Ali Başak Karatay’ın tabutunun yanındaki “Biz taa senin yanında dahi hasretiz sana” yazılı çelengin yer alması dikkatlerden kaçmamış, görenlerin gözlerini doldurmuştu.

Canan Karatay, katıldığı Çağla ile Yeni Bir Gün programında yaşadığı kaybın ardından ciddi kilo kaybı yaşadığını ve sağlık sorunlarıyla karşılaştığını da ifade etti. Ünlü isim, yaşadığı süreci ilk kez anlattı.

“STRESTEN DİŞLERİM DÖKÜLDÜ” Çağla Şıkel’in programına konuk olan Karatay’a ünlü sunucu “Hocam siz de çok zayıflamışsınız” yorumunda bulundu. 47 yıllık eşini kaybeden Karatay, "Yaşadığım olaylardan sonra epey zayıfladım. Burada sizinle paylaşabilirim. Eşimde hastanede kalıyorduk. Üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş stresten, üzüntüden. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Onun yapılması zaman aldı, daha sonra damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum. Belki konuşmamda da biraz sıkıntı olabilir” dedi.



Şıkel ise buna karşılık “Çok güzelsiniz, çok seviyoruz sizi. Tam kalbimizdesiniz her zaman” diyerek Karatay’a destek verdi.

