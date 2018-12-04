Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yaz ses mühendisi Ali Rıza Şahenk ile dünyaevine giren Tarhan, eşinin de desteğiyle albüm çıkarmak için kolları sıvadı. Oyuncu Tarhan, “Müzik benim için çok özel bir dünya. Oyunculuk ve müzik beni hayata karşı hem koruyor hem de besliyor. Birini diğerinden ayırmam mümkün değil. Üstelik eşimle böyle bir çalışma içerisinde olmak da şahane bir duygu. Sürpriz bir proje hazırlıyoruz” sözleriyle heyecanını belirtti.

Babasının ve abisinin de müzisyen olduğunu söyleyerek müzik dolu bir evde büyüdüğünün altını çizen Tarhan, rol aldığı ‘Arabesk Müzikali’nde seslendirdiği ‘Doktor’ şarkısıyla da oldukça beğenilmişti. Nihan Tarhan, 21 Aralık’ta Caddebostan Hayal Kahvesi’nde sahne alacağının müjdesini de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.