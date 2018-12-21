Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Erbil ile ilgili sevindirici haberler gelmeye başladı. Ünlü şovmenin Prof. Dr. kardeşi Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim solunum cihazında ayrıldı” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Söylemezsem Olmaz’a canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.

İşte Yeşim Erbil'in açıklamalarından satırbaşları; "Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. On gün zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu 'gelin' diyor Sezin'i Muhsine'yi çağırıyor. Hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok hemen yoruluyor. Şimdi yiyecek istiyor vişne suyu çok sever istedi." dedi.