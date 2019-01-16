Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdar Ortaç, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden kardeşi için dua istedi. Evli ve çocuğu bulunan kardeşinin rahatsızlığıyla zor günler geçiren Serdar Ortaç, erkek kardeşi ve yeğeninin mutlu oldukları zamana ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Ortaç paylaşımında “Değerli hocalarım ne olur dua edin. Allah’ım sen bağışlayansın, sen şifa verensin. Küçük kardeşim Serkan’ı bize bağışla ya Rabb’im. Daha 35 yaşında. Çocuklarına bağışla. Amin. On beş gün sonra bugün (dün) gözlerini açtı ama hâlâ solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkması için dua edin ne olur” dedi.