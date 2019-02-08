Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılıklı boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi verdiği kararda, Şaşmaz’ın 6 ay süreyle eşine ve eşinin iş yerine ve konutuna yaklaşması yasaklandı. Kurtlar Vadisi adlı dizide ‘Polat Alemdar’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarını da polise teslim edecek. Nagehan Şaşmaz’ın verdiği dilekçede eşinin şiddet uyguladığı, korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Mahkeme, Nagehan Şaşmaz’ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Şiddet mağduru Nagehan Şaşmaz’ın koruma altına alınmasına karar veren mahkeme, tedbir kararına uymadığı takdirde Necati Şaşmaz hakkında 3 ila 10 gün arasında zorlama hapsi verileceği şeklinde de uyarıda bulundu.