Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik (76), geçen gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülmüştü. Bugün tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne ambulansla kontrole getirilen Girik, tedavi altına alındı.

ESPRİ YAPTI



Acil servisten giriş yapan Girik "Güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana?" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

'AĞRILARIM VAR'



Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi.

Daha sonra tedavi altına alınan Girik’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Usta oyuncu geçen yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı. (İHA)