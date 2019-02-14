Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte görünen Cüneyt Arkın'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın iddialara son noktayı koydu.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRIYORUZ VE ÜZÜLÜYORUZ"

Ünlü sanatçının eşi Betül Arkın, sosyal medyada çıkan haberlere üzüldüğünü altını çizerek, "Kim, neden böyle bir şey yapıyor anlamak mümkün değil. Biz de çok şaşırıyor ve üzülüyoruz. Kendisi üç gün önceki katıldığı organizasyondaki gibi sağlıklı. Kimse bu yalanlara itibar etmesin." dedi.

ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Cüneyt Arkın geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenmişti. 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobili ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis araçlarını ve 60'lı yıllarda kendisine ait olan otomobilini gören Arkın büyük mutluluk yaşamıştı. İKOD, Arkın'a daha önce filmde polis karakterini canlandırırken kullandığı otomobillerden birinin maketini hediye etmişti.