Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin, Acarkent'teki villasına sabah erken saatlerde hırsız girdi. Bir çanta dolusu mücevher ve parayı alıp kaçan kadını gören ikili, hemen özel güvenliğe haber vererek, hırsızı kovalamaya başladı.Hırsızın, kısa sürede özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı öğrenildi. Büyük panik yaşayan şarkıcının evine giren kadın hırsız eski çalışanı çıktı. Demet Akalın polislerin gelmesini beklerken hırsıza saldırmaya çalıştığı iddia edildi.Araya giren güvenlik görevlileri ve komşuları, Demet Akalın'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen memurlar, kadını ve çifti karakola götürerek, ifadelerini aldı.

Demet Akalın, Twitter hesabından ''Belamı okuyum bu saatlere kadar beni böyle uykusuz bıraktığın için. İnşallah en ağır cezayı alırsın.'' yazdı. Akalın, takipçilerinin ''Ne oldu?'' yazması üzerine de ''Soyuldum. Sayıklıyor çocuk. Sinirler alt üst ya nasıl bir psikolojiyle oynamak bu. Çocuk nasıl güven duygusu kazanacak. İnanmıyorum ben artık insanlara valla'' yazdı.