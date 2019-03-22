Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddiası, sosyal medyada gündem olmuştu. Sevilen dizi için her gün yeni iddialar ortaya atılırken dizinin final tarihi belli oldu.

BU SEZON BİTİYOR

TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un final tarihi netleşti. Çarşamba akşamları reytingleri alt üst eden dizi bu sezon bitiyor.

OSMAN GAZİ 13 KASIM'DA İLK BÖLÜMLE EKRANA GELECEK

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan dizinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak açıklandı. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelecek.

İDDİALAR AYLAR ÖNCE KONUŞULMAYA BAŞLAMIŞTI

Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

BİRBİRLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIYORLAR

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

ERTUĞRUL BU SEZON ÖLECEK

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu. Ertuğrul bu sezon ölecek, yerine oğlu Osman Gazi yani Özcivit gelecek.