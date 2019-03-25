Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü rock’çının repertuarının en kıymetli yerinde duran şarkıları büyük bir heyecanla seslendirdiği ve titizlikle hazırladığı yeni albümü “Beni Ben Yapan Şarkılar”, TMC etiketiyle raflarda ve dijital platformlardaki yerini aldı. Kıraç, müziğe aşık olmasına neden olan şarkıları, ustalarına saygı duruşu niteliğindeki yeni albümünde yorumladı. “Gülpembe”, “Aldırma Gönül”, “Tamirci Çırağı”, “Resimdeki Gözyaşları”, “Aynalar”, Erkut Taşkın’ın romantik şarkısı “Beyaz Ev” gibi döneminin hit şarkılarını barındıran albüm, tamamını Kıraç’ın düzenlediği 12 şarkıdan oluşuyor. Kıraç, yeni albüm fotoğrafları için Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifi karşısına geçerken, albümün ilk klibi “Gülpembe” ile yakında ekranlarda olacak.



“Senin sesine çok iyi gider, çok güzel söylersin.”

Albümde, sözü ve müziği Cem Karaca’ya ait beş şarkı yer alıyor. Cem Karaca, hayattayken Kıraç’la sohbetleri esnasında “Benim bu şarkım senin sesine çok iyi gider, çok güzel söylersin.” dediği ve Kıraç için vasiyet niteliği taşıyan “Adsız” yeni albümün en özellerinden… Albümde yer alan her bir şarkı Kıraç için ayrı anlam taşıyor. Sanatçının albümü ve şarkıları anlattığı röportajlar TMC Müzik Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.



Kıraç’ın 11. stüdyo albümü “Beni Ben Yapan Şarkılar”da, akustik ve elektro gitarlar, flüt, tenor ve soprano saksafon, trompet, trombon, mandola ve bağlama Kıraç tarafından çalınırken; davulda Ersin Gülseli, bas gitarda Erhan Ertetik, klavyeli çalgılar Nevzat Yılmaz, kemanda Hakan Ersöz, solo elektro gitarda Namık Naghdaliyev yer alıyor. Albümün mix ve mastering’i Arıkan Sırakaya’ya ait. Vokallerde, Tuba Önal ve Elif Ersoy yer alıyor.



Kıraç’tan “Beni Ben Yapan Şarkılar” müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yayında!.