Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun konser temposundan fırsat bulduğu her fırsatta yeni yerler keşfetmeyi seven başarılı sanatçı, Hindistan seyahatiyle bir hayalini daha gerçekleştirdi.



TAC MAHAL’DEN MESAJ VAR!..



Buray, Tac Mahal’de kaleme aldığı duygularını şu şekilde paylaştı:



“Müzik benim kanatlarım!..”



“18 yaşında ailemin yanından ayrıldım. Gitarımı alıp, müziğimi yapıp, harçlığımı çıkarıp tüm dünyayı gezdim..Müziği dünyayı gezmek için bir araç olarak kullandım.. Din, dil, ırk ayrımı ne bende var, ne müzikte, ne de sanatın kendisinde. Ve nereye gitsem, anlatacak payşalacak bir hikayem vardı hep. 20 seneyi aşkın bir yıldır sürekli geziyorum, yeni yerler görüyorum.. Hindistan’ı hep görmek istiyordum, şimdi kısmet oldu, çok mutluyum…”



“HİNDİSTAN’DAN SÜRPRİZLE DÖNEBİLİRİM!..”



Son albümünde “Tac Mahal” isimli bir şarkısı da bulunan başarılı sanatçı, “Hindistan’dan sürprizlerle dönebilirim” sözleriyle hayranlarını merakta bırakırken; sosyal medya aracılığıyla sık sık renkli görüntüler paylaşmaya devam ediyor.