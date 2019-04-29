Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın, 2015 yılında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya(41) yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla beraat ettiği davanın görülmesine istinaf mahkemesinde devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya sanık Ümit Karan ve avukatı Ayhan Sağıroğlu katılırken, mağdur İ.A.’nın avukatı Işıl Gülümser de salonda hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Ümit Karan, Makedonya’da futbol takımı çalıştırdığını söyleyerek, aylık gelirinin 2 bin euro olduğunu beyan etti.



“Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım”

Sanık Karan savunmasında, “Ben bu hususta daha önce ifade vermiştim, onlar doğrudur. Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Ben burada değil Makedonya’da çalıştığım için geçen celse gelemedim. Basında hakkımda tutuklama kararı çıktı diye yazıldı, benim herhangi bir şekilde kaçma gibi bir eylemim olamaz. Suçlamalar doğru değildir” dedi.



“Sanık hikaye gibi savunma hazırlamıştır”

Duruşmada söz alan mağdur avukatı Işıl Gülümser, “Rant elde etmek için görüşme talep ettiğimiz iddia ediliyor, ancak bu doğru değildir. Müvekkilim olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olmuştur, anlattıkları da kamera kayıtlılarına birebir uygundur. Oysa sanık müvekkilimin ifadesini ve dosya kapsamını gördükten sonra kendi durumuna uygun olarak bir hikaye şeklinde savunma hazırlamıştır. Müvekkilim bir çalışan olarak işverenlere güleryüzlü davranmış, işverenin sarkıntılık mahiyetindeki eylemini savuşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. Olaydan sonra müvekkilim ciddi olarak psikolojik rahatsızlık geçirmiş, tedavi görmüştür” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



Savcı 5 yıla kadar hapsini istedi

Mütalaasını açıklayan savcı Levent Çağıl, yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılmasını ve sanık Ümit Karan’ın mağdura yönelik işlediği “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, “Müvekkilim topluma mal olmuş kişilerdendir. Dosyada bulunan kamera kayıtları bilirkişiye verilmiştir. Bilirkişi herhangi bir suç olmadığına yönelik görüş beyan etmiştir. Müvekkilim alkollü ve sarhoş olduğu ileri sürülmesine rağmen görüntü kayıtlarında bu doğrulanmamıştır. Müvekkilim şike davalarında yargılanıp en az ceza almış kişidir” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“Survıvor yarışmasında bile bir şey yapmadım”

Son sözü sorulan Karan, “Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben survıvor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım” dedi.



Karan’a 1 yıl 8 ay hapis

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, sanık Ümit Karan’ı mağdur İ.A.’ya yönelik eyleminden dolayı “sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçundan önce 2 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran heyet, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Oy çokluğuyla alınan karara, üye hakim Kadir Erdal beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirerek karara muhalefet şerhi koydu.



Eski milli futbolcu Ümit Karan’ın 2015 yılı Ekim ayında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.’ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karan hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ümit Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş, dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı.