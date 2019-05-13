Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin oyuncularını Esenlerlilerle buluşturuyor. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen "Ramazan Sohbetleri" programında, TRT'nin sevilen dizisi "Payitaht Abdühamid"in oyuncuları Esenlerlilerle buluştu. "Payitaht Abdühamid" dizisinde Tahsin Paşa'yı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu ve Emanuel Karasu karakterine hayat veren Ali Nuri Türkoğlu sevenleriyle bir araya geldi.



“Payitaht dizisi İstanbul'u yeniden yaşamaktır”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Payitaht Abdülhamid gibi dizilerin aslında birer tarih dersi olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz sadece dizi oyuncuları değil bizim tarihin arka sayfalarından önemli izdüşümleri aktarıyorlar. Payitaht dizisi İstanbul'da yaşayanlar için farklı bir tarihi hatırlatmadır, İstanbul'u yeniden yaşamaktır. O gün kapalı kapılar ardında bu şehir üzerine hangi oyunlar kurgulandıysa, bugün de aynı oyunların kurgulandığına şahit oluyoruz. Onun için Payitaht dizisinden bizim alacağımız çok önemli dersler var. Bu dizileri izlerken tarih dersi izliyor gibi takip etmemiz lazım" diye konuştu.



"Pek çok ülke yasak getirmiş olmasına rağmen dizimiz 67 ülkede izleniyor”

Payitaht Abdülhamid dizisiyle tarihin gerçeğini insanlara ulaştırdıklarını, bazı ülkelerin ve kesimlerin bu gerçeklerden rahatsız olduğunu dile getiren Bahadır Yenişehirlioğlu, "Pek çok ülke yasak getirmiş olmasına rağmen dizimiz 67 ülkede izleniyor. Ne acıdır ki, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin pek çoğu bu dizinin izlenmesini yasaklıyorlar. Avrupa Birliği'nin raportörleri, bu dizinin yayından kaldırılması için, Türkiye'ye baskı yapılması için Avrupa Birliği'ne raporlar hazırlıyorlar. Amerika'nın en önemli köşe yazarları bu diziyi faşist bularak yayından kaldırılmasını istiyorlar. Siyaset yapmıyorum ama Türkiye'deki bir siyasi parti meclis önergesi veriyor Abdülhamid dizisinin kaldırılması için. Türkiye'deki belli tetikçi yazarlar köşe yazılarında, bu dizinin yayından kalkması için yazılar kaleme alıyorlar. Buradan yola çıkarak söylüyorum, demek ki çok doğru bir iş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diriliş: Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerinin tarihin öğrenilmesi açısından önemine dikkat çeken Ali Nuri Türkoğlu, "Bu diziler bize yeniden bir öz güven kazandırdı, atamız bu dedirtti. Tarih, diziden yüzde yüz öğrenilmese bile size kapı aralar, merak uyandırır. Bu manada ehemmiyetli bir iş yaptığımızın bilincindeyiz" dedi.