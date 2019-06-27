Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galaya katılan konuklardan tam not alan “Geçmiş Olsun”un gösterimine Bülent Emrah Parlak, Berk Üzrek, Şilan Makal, Gaye Gürsel, Erkan Sever, Burak Yörük, Atakan Hoşgören gibi isimler katıldı.

“GEÇMİŞ OLSUN OYUNCULARI FİLMİ ANLATTI!

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını konu alan Geçmiş Olsun’un oyuncuları gösterim öncesi kırmızı halıda basına filmi anlattı.

Toygan Avanoğlu “Çekimler çok eğlenceli geçti. Filmin her sahnesi komediyle dolu . Bugüne kadar yapılmamış farklı bir hikayesi var. İki farklı hikaye, iki farklı dünya var filmde. İkisi de birbirinden komik. Karakterler çok komik. Mutlaka izlenip görülmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum.”

Alper Saldıran “Ben bu filmde öyle bir rol oynadım ki ilk anda seyirci beni tanımayacak. İki tane dünya göreceğiz filmde. Biri günümüz dünyası diğeri de yıkılan dünyanın getirdikleri. Benim oynadığım rol üç tane mahalle arkadaşından pısırık, içine kapanık ve endişeli olanı. Dünya yıkıldıktan sonra da babasının ecza depoları sayesinde kral oluyor. Hem oynadığım rolden, hem çalıştığım arkadaşlarımdan çok keyif aldım. Umarım seyirci de bu keyfi alacak.”

Suzan Aksoy “Benim için her şey çok güzel oldu. Genç arkadaşlarımla çalışmak ayrı bir güzellikti. Ben de filmde iki karakteri oynuyorum. Mahallede yaşayan bir anne ve ikincisi de yaşanan olaylarla biraz marjinal olan bir karakter. Çok heyecan vericiydi. Bugüne kadar oynadığım rollerin içinde gerçekten farklı olan bir roldü.”

Cihan Şimşek; “Gayet güzel, eğlenceli bir filmdi. Zaten birbirimizi uzun zamandır tanıyorduk. Tarık'la, Saffet'in trajikomik hikayesini izleyeceksiniz.”

Güçlü mizah dili ve usta oyuncu kadrosuyla seyirciyi kahkahaya boğacak olan “Geçmiş Olsun” 28 Haziran Cuma günü vizyona giriyor.

Filmin konusu: Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.