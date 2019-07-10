Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en çok takip edilen Youtuber’larından Reynmen’in ev sahipliğinde, “Gençleri Kolaya Kaçmamaya” davet eden Lipton Ice Tea işbirliğiyle düzenlenen yepyeni klibinin ilk kez izlendiği parti, geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Tüm davetlilerin ilgiyle izlediği klip, Türkiye’nin en çok konuşulan ve en iddialı prodüksiyonlarından biri olmaya aday…

12 Temmuz’da tüm dijital mecralarda yayınlanacak olan “Ela” şarkısının klip lansman partisine katılanlar arasında Bilal Sonses, Eypio, Yasemin Sakallıoğlu, Zeynep Bastık ile Reynmen’in yakın dostları ve arkadaşları vardı.

Reynmen & Lipton Ice Tea Tomorrowland işbirliği kapsamında Reynmen ayrıca 19-21 Temmuz tarihleri arasında katılacağı dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland’de Lipton Lounge’ında da “Ela” şarkısını seslendirecek.

Yeni klibi ve Tomorrowland’e katılacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Reynmen, “Lipton Ice Tea, benim çok sevdiğim bir marka. Benim için çok özel olan ve gerçekten hiç kolaya kaçmadan çalıştığımız bu klipte Lipton Ice Tea ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyorum. Haftaya gideceğimiz Tomorrowland’i de heyecanla bekliyorum” diyerek şöyle devam etti: “Bana kalırsa Türkiye’de çekilmiş birçok klipten daha etkili bir hikayeye sahip olduğunu ve bence bundan sonraki çekilecek kliplere de örnek olabileceğimizi düşünüyorum. İlk klipte metrelerce karın içerisinde çekmiştik hikayemizi ve bu sefer yaklaşık üç saat suyun altına girip çıkmış olmak beni çok zorlasa da gerçekten buna değdiğini düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünürsünüz. Klibi izlerken yüz ifadelerinizi çok merak ediyorum, bunu her ne kadar göremeyecek olsam da tahmin edebiliyorum ve bu durumdan çok mutluyum!”