Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollywood yıldızlarının izinden giderek ketonojik diyet yapan Aslı Enver, kısa sürede kilo verdi.

Sosyal medyada adını kullanarak 'ketojenik diyet ürünleri' reklamı yapıldığını gören Enver, bu durum sonrası harekete geçti.

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ürünle hiçbir ilgim yoktur. Hukuki süreç başatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ise ketojenik beslenme ile fazla kilolarından kurtulan komedyen Şahan Gökbakar da adını kullanarak diyet ürünleri ve programlarının reklamlarını yapanlara karşı harekete geçmişti.

Gökbakar "Lütfen isimim ve fotoğrafım kullanılan hicbir diet ürününe itibar etmeyin... Sahtekarlar hukuk önünde cezasını alacaktır..." açıklaması yapmıştı.