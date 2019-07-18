Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek nefeste dünyanın en uzun şarkı söyleyeni, dünyanın en bas sesi ve dünyanın en güçlü bas sesi olarak GUİNNESS rekorlar kitabına girmeyi başaran Gururbey, dünya starlarının da takibine girdi. Madonna, Jennifer Lopez, Asala, Yusuf İslam gibi birçok ismin stüdyo çalışmalarında sesiyle destek olurken sahnede vokalistliklerini de yaptı. Kendi şarkılarıyla adını ülkemizde ve tüm dünyada duyurmayı başaran Gururbey, 1 yıl gibi sürede 135 konsere imza attı. Sessiz ve derinden müzik hayatını yürüten Guinness rekortmenimiz, sesinin gücüyle kendini kabul ettirdi. Yoğun konser çalışmaları nedeniyle yurt dışında yaşayan Gururbey, vereceği 4 konser için Türkiye’ye geldi.