Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazdığı senaryolar kadar samimi oyunculuğuyla da başarıdan başarıya koşan Mustafa Miraç Kaya, Çatalca’da çekilen “Geldiler” filmi çalışmalarında doğallığının kurbanı oldu. İnternet fenomeni olarak adını geniş kitlelere duyuran İsmet Bilgi, filmde zombi karakterini canlandırırken ünlü oyuncu Mustafa Miraç Kaya’yı gerçekten ısırdı. Her zaman kamera karşısında doğallıktan yana olduğunu vurgulayan Mustafa Miraç Kaya “Prova sırasında karşılıklı oynadığımız bir sahnede zombi olarak arkadan yaklaşan oyuncu arkadaşım İsmet Bilgi’ye gerçekten ısırmasını ve acıyı yüzümde hissettirmek istediğimi söyledim. Adam provada hart diye ısırınca acıdan gözümden yaş geldi. Çekimler sırasında 4 tekrarda olunca aynı acıyı defalarca yaşadım, omuzum diş izleri içinde kaldı, adam ısırmaya meraklıymış doğuştan zombi çıktı” dedi. Provalarda gerçekten ısırılan ünlü oyuncu ve senarist Mustafa Miraç Kaya, kısa süreli bir gerginlik yaşasada kendini toparlamayı bildi