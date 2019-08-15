Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram boyunca Bakü’de sahne alan Fulya Ünal, şarkıları, yorumu ve güzelliğiyle Azeri sevenlerini büyülerken sahne performansıyla da dudak ısırttı. Her gece yaklaşık 3 saat sahnede kalan Fulya Ünal, cıvıl cıvıl haliyle de kendini izletmeyi bildi. Seslendirdiği popüler eserler yanında müzik dünyasına sunduğu “Küt” isimli eserin Azeri sevenleri tarafından bilinmesi ve sanatçıyla birlikte okunması Fulya Ünal için gurur kaynağı oldu. Azeri sevenleriyle resim çektirmesi ve gösterilen ilgiye karşılık vermeside ona duyulan sevgi ve saygınında ne kadar haklı olduğunun gösterdi. Sahnelerin güzel ve başarılı yorumcusu Fulya Ünal “Türkiye dışında böyle bir sevgi seliyle karşılanmak bana moral deposu oldu. Sahne performansım sonrası birçok iş teklifi aldım, seve seve bir daha geleceğim” dedi.