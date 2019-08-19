Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü birçok yıldızın stüdyo çalışmaları yanında sahnede vokal olarak da destek olan Gururbey, kendi çalışmalarıyla da ülkemizden yola çıktı. Konser çalışmalarına hız veren Gururbey, FA organizasyon ile menajerlik anlaşması yaparken “Tüm dünyada sanatçıyı taşıyan ve para kazanmasını sağlayan kurum menajerlik sistemidir. Türkiye de araştırdım ve gördüm ki menajerlik sistemi oturmamış ve bir meslek halini almamış. Bana en yakın ve kafamdaki sisteme en uygun olan FA organizasyon ile anlaştım. Birlikte büyük işlere imza atacağımıza eminim” dedi. Önümüzdeki günlerde Rap tarzı bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkacağını vurgulayan Gururbey, bu eseri bir kitlenin değil herkesin çok seveceği iddiasında bulundu.