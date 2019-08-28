Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’in dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’e yeni oyuncular eklendi. ES Film’in yapımcılığını üstlendiği; Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosuna 5 yeni oyuncu katılıyor.

İşte Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları...

Devrim Yakut (Cemile Sultan): Usta oyuncu, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

Sermet Yeşil (Zalman David Levontin): Tecrübeli sinema ve tiyatro oyuncusu, Payitaht’ın yeni sezon hikâyesine Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilmiş ve dünyadaki savaş taktiklerini iyi bilen ‘Savaş Mimarı’ Zalman Levontin olarak gelecek.

Ceyhun Mengiroğlu (Mehmet Celaleddin): Diziye, Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış, son derece başarılı, devletine ve dayısı Abdülhamid’e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şûrayı Devlet Azası vazifesiyle Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacak.

Alp Akar (Ahmet Nurettin Efendi): Küçük yaşına rağmen birçok projede yer alan Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor.

GÜLSİM İLHAN ALİ (GÜLCEMAL)

Gülsim İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht’ın taze kanlarından. Kimsesizler yurdunda büyümüş, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzüyle herkesin, özellikle de Bidar’ın gönlünü kazanmış, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlamış karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliği ile âdeta bir Çalıkuşu gibidir. Yıllar önce tanıştığı Mehmet Celaleddin ile birbirlerine âşık olan Gülcemal’in en büyük hayali sevdiği ile evlenmektir.