Karadeniz’in eşsiz doğası, muhteşem yemekleri ve güzel insanlarına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren May “Genelde
İnsanlar tatil için Ege ve Akdeniz’i tercih ediyor ama aslında Karadeniz’de apayrı bir cennet var ve herkes burayı ömründe bir kez de olsa mutlaka görmeli” dedi. Yeni sezonla birlikte yeni projeleri değerlendiren ünlü oyuncu Karadeniz’in eşsiz doğasında fotoğraf çekimi yapmayı da ihmal etmedi.
Herkes Ege'de o Rize'de
06.09.2019 - 13:11 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’lı başarılı oyuncu Jessica May 4 Ekim’de vizyona girecek, yeni filmi Dert Bende’nin çekimleri tamamlandıktan sonra tatil için Rize’yi tercih etti.
Karadeniz’in eşsiz doğası, muhteşem yemekleri ve güzel insanlarına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren May “Genelde
Etiketler : Jessica May,
648655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/648655.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER