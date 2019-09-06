Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’in eşsiz doğası, muhteşem yemekleri ve güzel insanlarına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren May “Genelde

İnsanlar tatil için Ege ve Akdeniz’i tercih ediyor ama aslında Karadeniz’de apayrı bir cennet var ve herkes burayı ömründe bir kez de olsa mutlaka görmeli” dedi. Yeni sezonla birlikte yeni projeleri değerlendiren ünlü oyuncu Karadeniz’in eşsiz doğasında fotoğraf çekimi yapmayı da ihmal etmedi.