Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yapılan “Müzede Selfie Günü” vatandaşlar kadar ünlü isimlerden de büyük ilgi gördü. Türkiye’deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe bütün vatandaşların müze bilincini geliştirmek için yapılan etkinliği katılan ünlüler, İstanbul’un birçok noktasında selfie çekip sosyal medyada yayınladı. Etkinliğe Rumeli Hisarı’nda verdiği pozlarla katılan dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, kendi üzerine düşen göre-vi yerine getirdiğini söyleyerek bu anlamda çok mutlu olduğunu dile getirdi. “Bu tanıtımın bir parçası olmak beni gururlandırdı” diyen Atasoy, şöyle devam etti: Kültür turizmi, bizim için çok önemli. Bunlar bizim kültürel mirasımız. Sahip çıkmalıyız. Tanıtmalı ve paylaşmalıyız mutlaka... Oyuncu Seren Fosforoğlu, kızı Nil Fosforoğlu ile Galata Mevlevihanesini ziyaret etti. Bol bol selfie çeken oyuncu “Tarihimize sahip çıkmamız, geçmişimizi iyi bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Oyuncu Asuman Dabak, Hisarlar Müzesini; oyuncu Ekin Koç Kariye Müzesini; BKM oyuncuları Ezgi Özyürekoğlu, Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar ise İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinlikle ilgili ödüllü bir yarışma düzenledi. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan ve Bakanlıkça seçilen selfie sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.