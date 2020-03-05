Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, geçtiğimiz yıl eylül ayında Asena Dursun ile Paris'te nikah masasına oturdu. Son dönemlerde bebeklerini kucağına almak için gün sayan çift, birkaç gün önce Lidya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Eski futbolcu, Instagram'dan kızı ve eşiyle doğum sonrası verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunarak şu ifadeleri kullandı:

"Duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Baba oldum ya... Eşimi çok seviyorum Asena Dursun. 2020 yılının geri kalanı içinde bizi ve ülkemize huzur ve aydınlık getirirsin inşallah. Hoş geldin canım kızım Lidya 29.02.2020"