Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin ekibine bir oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı diziye Nadya karakteriyle katılan Wilma Elles'in 18 bölümlük macerası sona eriyor.

Ünlü Alman oyuncu Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılıyor.

WILMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles, Alman vatandaşıdır. İkisi erkek, biri kadın 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi olan Elles'in babası sürekli yurt dışında görevli bulunduğu için çok gezdi. Elles tam 6 dil biliyor.

Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı. 2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Caroline rolünde oynadı. Dizi için Türkçe öğrenen Wilma Elles, "Arka Sıradakiler adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen "Çanakkale Çocukları" sinema filminde rol aldı.

Wilma Elles'e Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Wilma Elles, tenis, aerobik, sörf, basketbol, bisiklet, paten, jimnastik, yüzme sporlarını çok seviyor ve yapıyor.