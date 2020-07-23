Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Bolu'da tedavi gören "Masterchef Türkiye" programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti.

"BÜYÜK ÇINARIMI KAYBETTİM"

Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ YAPILMASINI RİCA ETTİ

Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak.

Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.