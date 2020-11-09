Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden İkbal Gürpınar şunları söyledi: "Size anlatacak okadar çok birikti ki... Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli... Ve nekadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz. Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav... Sağımdan soluma dönebilmek... Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah."

"Olağanüstü bir organizasyon bu"

Yoğun bakım hemşiresi bulmanın çok zorlaştığına da değinen Gürpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın. Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?

"Mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın"

Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.''