Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bölümlerde istenilen reytinglere ulaşılamayan Babil dizisi için final kararı verildi. Henüz final yapmayan Babil'in yerine gelecek dizi bile belli oldu.

BABİL GİDİYOR, SENİ ÇOK ÖZLEDİM GELİYOR

TV 100'de yer alan habere göre, Özcan Deniz'in başrolünde yer alacağı 'Seni Çok Bekledim', Babil'in final yapmasının ardından seyircisiyle buluşacak.

GÜÇLÜ RAKİPLERE DİRENEMEDİ

Babil dizisi son aylarda istediği reytingleri alamıyordu. Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar ve Hercai gibi diziler Babil'i reytinglerde sollamıştı.