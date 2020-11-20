Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen mayıs ayında avukat Can Aydın'la evlenen oyuncu Didem Balçın, birkaç ay önce gittiği bir kutlamada ‘Mom’ (Anne) yazılı bir maskeyle poz vermişti. O pozu aylar sonra Instagram hesabından paylaşan Balçın, bebek beklediklerini de bu kare ile duyurdu.

“Seni heyecanla bekliyoruz”

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu “Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz, Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize” dedi.