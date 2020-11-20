Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jolie, İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin hakkında, aynı adlı otobiyografisine dayanan Unreasonable Behaviour'ı yönetmeye hazırlanıyor. Film, Hardy Son & Baker şirketi adına Tom Hardy ve Dean Baker, Working Title Films adına Tim Bevan ve Eric Fellner'in yapımcılığında gerçekleştirilecek.

Jolie, yeni proje için yaptığı açıklamada "Don McCullin'in hayatını filme alma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Korkusuzluk ve insanlığın eşsiz birleşimine, savaşın gerçeğine tanık olmaya olan tutkusuna ve sonuçlarına katlananlara karşı duyduğu saygısından etkilendim.