Jolie, İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin hakkında, aynı adlı otobiyografisine dayanan Unreasonable Behaviour'ı yönetmeye hazırlanıyor. Film, Hardy Son & Baker şirketi adına Tom Hardy ve Dean Baker, Working Title Films adına Tim Bevan ve Eric Fellner'in yapımcılığında gerçekleştirilecek.
Jolie, yeni proje için yaptığı açıklamada "Don McCullin'in hayatını filme alma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Korkusuzluk ve insanlığın eşsiz birleşimine, savaşın gerçeğine tanık olmaya olan tutkusuna ve sonuçlarına katlananlara karşı duyduğu saygısından etkilendim.
Angelina Jolie, yeniden yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor
20.11.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kan ve Aşk ile başladığı yönetmenlik kariyerine; Boyun Eğmez, Hayatın Kıyısında ve First They Killed My Father ile devam eden Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, dört yıl aradan sonra tekrar kamera başına geçecek.
Jolie, İngiliz savaş fotoğrafçısı Don McCullin hakkında, aynı adlı otobiyografisine dayanan Unreasonable Behaviour'ı yönetmeye hazırlanıyor. Film, Hardy Son & Baker şirketi adına Tom Hardy ve Dean Baker, Working Title Films adına Tim Bevan ve Eric Fellner'in yapımcılığında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Angelina Jolie,
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