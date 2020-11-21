Tesadüflerin yol açtığı yeni başlangıçların hikâyesinin konu olacağı dizinin kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli yer alıyor. Yayın tarihi belli olan Sol Yanım 26 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu
21.11.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı yeni dizi Sol Yanım izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Etiketler : Sol Yanım,
748004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748004.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER