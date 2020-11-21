Tesadüflerin yol açtığı yeni başlangıçların hikâyesinin konu olacağı dizinin kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli yer alıyor. Yayın tarihi belli olan Sol Yanım 26 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.