Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Netflix'in yeni Türk dizisi “Bir Başkadır” da oyunculuk performansıyla herkesten tam not alan Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi Karayel, Cihangir'de objektiflere takıldı.

Karayel, bir kez daha kardeşiyle karıştırıldı.

İkiz oldukları için sürekli Öykü Karayel’in hayranlarının karıştırması sonucu zor anlar yaşayan tasarımcı Ezgi Karayel, fotoğraf isteklerini “Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim” açıklamasında bulundu.

Görüntü almak için bekleyen habercilere ise “Boşuna beklemeyin, ben Öykü değilim” dedi.