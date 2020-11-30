Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunca, annesi Yasemin Sözen’in doktoru Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal’la YouTube’da bir araya geldi. Annesinin hastalığıyla 15 yaşında tanıştığını belirten 30 yaşındaki Tunca “İlk kemoterapiyi aldığında bana gülüyordu ama biliyordum içinde ağlıyordu. Onu kusarken gördüğüm o ilk andan itibaren her şey benim için değişmeye başlamıştı. Tedavi süreci çok zordu. Sadece Demet Özdemir bilir; annemin kemoterapisinin yanından çıkıp dizi setine gidiyordum. Bu süreç beni olgunlaştırdı. Allah’a bir duam vardı; ‘ekranda bir şeyler yapabildiğimi anneme göstermeden onu benden alma.’ O da dualarımı kabul etti.” İfadelerini kullandı.