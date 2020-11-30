Tunca, annesi Yasemin Sözen’in doktoru Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal’la YouTube’da bir araya geldi. Annesinin hastalığıyla 15 yaşında tanıştığını belirten 30 yaşındaki Tunca “İlk kemoterapiyi aldığında bana gülüyordu ama biliyordum içinde ağlıyordu. Onu kusarken gördüğüm o ilk andan itibaren her şey benim için değişmeye başlamıştı. Tedavi süreci çok zordu. Sadece Demet Özdemir bilir; annemin kemoterapisinin yanından çıkıp dizi setine gidiyordum. Bu süreç beni olgunlaştırdı. Allah’a bir duam vardı; ‘ekranda bir şeyler yapabildiğimi anneme göstermeden onu benden alma.’ O da dualarımı kabul etti.” İfadelerini kullandı.
Oyuncu Birand Tunca: Annemin hastalığı beni olgunlaştırdı
30.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönem 'Erkenci Kuş' dizisinde oynayan Birand Tunca, 8 senedir kanser tedavisi gören annesiyle yaşadığı deneyimleri ve zorlu sürecin kişiliğine etkisinden bahsetti.
Etiketler : Birand Tunca,Yasemin Sözen,kanser,
750010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/750010.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER