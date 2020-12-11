Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ameliyat sonrası hastane odasından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı “Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum” açıklaması yaptı.