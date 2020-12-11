Ameliyat sonrası hastane odasından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı “Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum” açıklaması yaptı.
Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın: “Sağlığınıza dikkat edin”
11.12.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılarak apandisit teşhisiyle acil ameliyata alınmıştı.
Etiketler : Simge Sağın,
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