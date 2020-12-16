Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Erbil, geçen sene evinde düşmüş ve kaburgasını kırmıştı. Tedavi sürecinde eski hastalığı olan kaçış sendromuna tekrar yakalanan ünlü şovmen hastaneden 234 gün sonra taburcu olabilmişti. 63 yaşındaki şovmen, fizik tedavinin yanı sıra rutin kontrollerini gerçekleştirmek için her ayın bir günü tekrar hastanede kalıyor. Erbil, özel hastanede odasında yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuşurken, Avşar bu görüntüyü “Geçmiş olsun benim canım abim” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.