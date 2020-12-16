Mehmet Ali Erbil, geçen sene evinde düşmüş ve kaburgasını kırmıştı. Tedavi sürecinde eski hastalığı olan kaçış sendromuna tekrar yakalanan ünlü şovmen hastaneden 234 gün sonra taburcu olabilmişti. 63 yaşındaki şovmen, fizik tedavinin yanı sıra rutin kontrollerini gerçekleştirmek için her ayın bir günü tekrar hastanede kalıyor. Erbil, özel hastanede odasında yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuşurken, Avşar bu görüntüyü “Geçmiş olsun benim canım abim” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Mehmet Ali Erbil, tekrar hastane odasında
16.12.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fizik tedavinin yanı sıra her ay rutin kontrol için ayın bir günü ‘234’ gün sonra çıkabildiği hastanede kalıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Mehmet Ali Erbil,
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