Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki model Hande Taşkın'a mesajlar atmış, genç kadın da bunları sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu olayın ardından soluğu adliyede alan Tunceri, suç duyurusunda bulundu. “Kız çocuk babasıyım” diyen 41 yaşındaki Tunceri, düşürüldüğü durum karşısında saygınlığına zarar verildiğine dikkat çekerek şikâyetçi oldu.

Suçlamaları reddetti

İfadesi alınan genç model ise yazışmaları kendisinin paylaşmadığını dile getirerek suçlamaları reddederken, savcılığın Taşkın hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istediği öğrenildi.