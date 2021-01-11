Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021 sezona hızlı bir giriş yaptı. Survivor 2021'in ikinci gününde ünlüler ve gönüllüler takımları özel olarak hazırlanan havuzlu bir parkurda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti.

AVANTAJ OYUNUNU ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar, seçme avantajı için bayrak yarışı yaptı. Bu oyunda takımlar üç erkek üç kadın yarışmacı belirledi. Dokunulmazlık oyunu seçme avantajını kazanan ünlüler takımı yarışmacıları, karşı takımdan kimlerle yarışmak istediklerini açıkladı. Zorlu parkurda 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDILAR

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımı yarışı kazanmak için elinden geleni yaptı. Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise 10-7'lik skorla ünlüler oldu.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları için SMS oylaması da yapıldı. Yapılan oylamada takım arkadaşları tarafından Dora ve Sena'nın isimleri yazıldı.

Dora'ya 4 çıkarken, 6 oy alan Sena Survivor 2021'deki ilk eleme adayı oldu.