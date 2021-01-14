Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu sene ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı’nı Kanal D’de yayınlanan "Hekimoğlu" dizisinde oynayan Ebru Özkan aldı. Özkan, 2019 yılı Medya Oscarı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Yılın Kadın Oyuncusu Ebru Özkan seçildi
14.01.2021 - 16:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu sene ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi.
Etiketler : ebru özkan,Medya Oscar Ödülleri Töreni,
759948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/759948.aspx
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