Özel hayatıyla magazin gündemini uzun süre meşgul eden Yağcı, yeni şarkısının bir kısmını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenleriyle paylaşarak “Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" notunu düştü.
Survivor Barış Murat Yağcı şarkı söyleyecek
22.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8'de ekrana getirilen Survivor 2020’de finalde son ikiye kalarak başarıya imza atan Barış Murat Yağcı, müzik dünyasına adım atacağını duyurdu.
Etiketler : Barış Murat Yağcı,Survivor Barış şarkısı,
761814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/761814.aspx
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