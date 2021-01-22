Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel hayatıyla magazin gündemini uzun süre meşgul eden Yağcı, yeni şarkısının bir kısmını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenleriyle paylaşarak “Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" notunu düştü.