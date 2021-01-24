Oyunculuk kariyerine ara verdiği dönemde Ege'ye yerleşen 37 yaşındaki başarılı oyuncu ikamet ettiği yerin İlçe Tarım Müdürlüğünden çiftçilik belgesi de aldı. Youtube kanalındaki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında deneyimlerini aktaran Gürbüz “Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum” ifadesinde bulundu.
Aslıhan Gürbüz, belgeli çiftçi oldu
24.01.2021 - 13:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8 ekranlarının merakla izlenen Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterini canlandıran oyuncu Aslıhan Gürbüz çiftçiliğe merak saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aslıhan Gürbüz,
762336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762336.aspx
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