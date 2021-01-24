Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculuk kariyerine ara verdiği dönemde Ege'ye yerleşen 37 yaşındaki başarılı oyuncu ikamet ettiği yerin İlçe Tarım Müdürlüğünden çiftçilik belgesi de aldı. Youtube kanalındaki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında deneyimlerini aktaran Gürbüz “Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum” ifadesinde bulundu.