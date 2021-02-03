Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajı paylaşan Tilki, hayranlarından gelen yoğun mesajlardan sonra açıklama yaptı. 20 yaşındaki Tilki “Hakkımda birkaç tane haber çıkmış ‘ben doktora gidiyorum’ deyince! Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı” dedi.

‘EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK’

“Ne kadar emek, o kadar yemek diyorlar… Ben çalışmaktan çok mutluyum” ifadesinde bulunan ünlü şarkıcı “Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum bu hafta çekeceğim hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. İyi bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürece her şey çok güzel” açıklamasında bulundu.