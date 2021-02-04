Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 senesinde dünyaevine giren, 2019’da ise oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen ekranlara ara vermişti. Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer gibi birçok başarılı projede yer alan 34 yaşındaki oyuncudan beklenen imza geldi. Güneş’te yer alan habere göre yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti. Projeyi şuan gizli tutan başarılı oyuncunun bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi.